La Liga dà ragione al club

BARCELLONA - Braccio di ferro senza fine tra il Barcellona e Messi. In soccorso al club spagnolo, ecco un comunicato ufficiale emesso dalla Liga. Chiaro, anzi chiarissimo: se il fuoriclasse argentino vorrà andarsene dovrà pagare la clausola rescissoria di 700 milioni di euro. La tanto conclamata clausola, dunque è ancora valida. Doccia gelata per il giocatore e per chi si sta impegnando ad acquistarlo (City, PSG e Inter).

"Il contratto è attualmente in vigore e prevede una clausola risolutiva applicabile al caso in cui Lionel Messi decida di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto. In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, la Liga non effettuerà la procedura di visto per l'allontanamento del giocatore dalla federazione se non ha precedentemente pagato l'importo di questa clausola", recita uno stralcio del comunicato.

Ricordiamo che secondo il capitano (ormai ex...) del Barça la clausola per poter lasciare il club gratis è ancora in vigore, mentre secondo il club azulgrana questa è scaduta il 10 giugno scorso.

keystone-sda.ch (Rafael Marchante / POOL / POOL)