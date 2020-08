La Pulce rifiuta il test

BARCELLONA - Un riavvicinamento o una separazione dolce? Niente di tutto ciò: Lionel Messi e il Barcellona finiranno con il tirarsi i piatti, come fece l’acida coppia Michael Douglas-Kathleen Turner ne “La guerra dei Roses”. L’ultimo atto di quella che sembra potersi trasformare in una battaglia l’ha firmato l’argentino, che ha comunicato al club di non aver intenzione di sottoporsi alle misure anti-covid predisposte.

Come anticipato da Rac1, la Pulce non si presenterà al centro sportivo blaugrana per effettuare il tampone. Evitando il test, Messi sarà automaticamente impossibilitato a presenziare al primo allenamento condotto da Ronald Koeman, in programma lunedì.

keystone-sda.ch (JUANJO MARTIN)