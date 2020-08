«Messi ha già scelto, andrà all'Inter»

BARCELLONA - Quale futuro per Leo Messi? Il terremoto in casa Barça, con la Pulce che ha comunicato al club la volontà di cambiare aria e non si presenterà agli allenamenti, ha già scatenato una sequenza di voci di mercato.

PSG, City, United e Inter sembrano le squadre più accreditate per accaparrarsi il campione argentino, con i nerazzurri - forti della potenza economica dell'impero Suning - che potrebbero davvero piazzare il clamoroso colpo di mercato.

A far sognare i tifosi nerazzurri ci pensa anche Josep Maria Minguella, ex agente di Messi che ha parlato a "COPE": «Per me Messi ha già una squadra e una chiara destinazione: l'Inter. In Italia pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti vi è approdato anche Cristiano Ronaldo. A mio avviso sarà più difficile vederlo in Inghilterra, per quanto i suoi amici Agüero e Guardiola siano al City».

Leo sbarcherà davvero in Serie A per "raggiungere" e sfidare di nuovo l'eterno rivale CR7? La telenovela è appena iniziata... affaire à suivre.

keystone-sda.ch (QUIQUE GARCIA)