Nerazzurri in semifinale con qualche affanno

DÜSSELDORF - L’Inter è la prima semifinalista di Europa League. Pur se imprecisa, la Beneamata è comunque riuscita a far valere la sua maggior classe e la sua grande fame contro il poco costante Bayer Leverkusen, superato 2-1 grazie alle reti - veloci - di Barella e Lukaku.

Partiti con grande convinzione, i nerazzurri hanno subito piazzato lo sprint vincente, facendo capire ai tedeschi “padroni di casa” che la serata sarebbe stata per loro magra. Come di consueto, però, i meneghini hanno preferito non regalarsi una partita totalmente tranquilla. Incassato al 24’ il gol di Havertz e sbagliato tanto, troppo, davanti a Hradecky, hanno infatti dovuto penare fino al triplice fischio dell’arbitro prima di sorridere e cominciare a pensare al prossimo avversario. Chi? Il vincente dell’incrocio Shakhtar-Basilea, in programma martedì sera.

In semifinale è planato pure il Manchester United, costretto a “ricorrere” ai supplementari per sbarazzarsi 1-0 del Copenaghen. Decisivo, ai fini della qualificazione, un rigore trasformato da Bruno Fernandes al 94’. I Red Devils ora incontreranno chi la spunterà tra Siviglia e Wolverhampton.

keystone-sda.ch (Martin Meissner / POOL)