«De Ligt? Scelta sbagliata, non è cresciuto»

TORINO - Marco Van Basten va controcorrente. Mentre in Italia non sono mancati i complimenti per Matthijs De Ligt - fresco campione d'Italia con la Juve e protagonista di una stagione in crescendo dopo le iniziali difficoltà -, l'ex fuoriclasse del Milan è scettico e bacchetta il difensore olandese.

«Rispetto a quanto mostrato nell'Ajax, quest'anno non è cresciuto», ha detto Van Basten parlando a "Ziggo Sport". «È stato anche sfortunato a non avere Chiellini al suo fianco. Bonucci fa le sue cose, ma non organizza e non guida i compagni. Chiellini invece fa le cose anche per gli altri».

Van Basten ha "bocciato" anche la decisione di De Ligt di approdare in Italia. «Al Manchester City, così come al Real Madrid o al Barcellona avrebbe imparato di più. La Serie A è a un livello inferiore rispetto a Liga e Premier al momento. Per fare un esempio alla Sampdoria giocano Chabot e Thorsby, due che non hanno sfondato nemmeno in Eredivisie...».

