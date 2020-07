L'YB si avvicina al titolo

In virtù del successo per 1-0 maturato sul campo del Neuchâtel Xamax - in occasione della 33esima giornata di Super League - lo Young Boys ha fatto un passo importante verso il titolo nazionale.

A tre turni dal termine la compagine bernese - alla quale è stato sufficiente il sigillo di Nsamé (8') - conta infatti 67 punti, cinque lunghezze in più del San Gallo secondo (62). Dal canto loro i neocastellani sono sempre ultimi in classifica (27), cinque punti in meno del Sion penultimo (32), che deve anche recuperare un incontro.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)