Ibra si allontana dal Milan: «Rangnick? Non so chi sia...»

Il futuro sembra sempre più lontano da Milano per Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne ha parlato della situazione che sta momentaneamente vivendo con la formazione rossonera, commentando anche il probabile arrivo di Rangnick in panchina.

«Ibra gioca per vincere qualcosa oppure se ne sta a casa», sono state le sue parole a "Sportweek". «Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League. L'incontro con Gazidis è necessario ma se le cose stanno così è difficile che rimanga. Rangnick? Non so chi sia...».

keystone-sda.ch (Spada)