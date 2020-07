Il Sion di Tramezzani perde ancora

Nell'ultimo incontro della 27esima giornata di Super League, il Sion è stato sconfitto fra le mura amiche dal Lucerna: 2-0 il risultato finale in favore degli svizzero centrali.

La truppa di Celestini ha liquidato gli avversari con una rete per tempo: Ndiaye ha aperto le danze al 40', mentre Schurpf le ha chiuse all'88'.

In classifica il Lucerna ha agganciato lo Zurigo in quinta posizione con 38 punti, mentre dal canto suo il Sion - che da quando è ripreso il campionato ha colto soltanto un punto in quattro partite - è penultimo (24), una lunghezza in meno del Thun (25) e due in più del fanalino di coda Xamax (22).

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)