Kecskes e Lovric: il Lugano batte il Lucerna

LUGANO - La prima sfida a Cornaredo post coronavirus metteva in palio punti pesantissimi, soprattutto dopo il colpaccio di ieri sera del Thun. In riva al Ceresio arrivava il Lucerna di Fabio Celestini, squadra imbattuta in campionato addirittura dal 7 dicembre. A interrompere questa striscia ci ha pensato la formazione bianconera, abile a imporsi 2-0 e a mettere in carniere tre punti pesantissimi.

Per la sfida odierna mister Jacobacci ha puntato su Lovric - il migliore in campo tra i suoi - al posto di Sabbatini.

Nel primo tempo sono stati gli ospiti a farsi preferire, anche se le puntate offensive non si sono mai rivelate troppo pericolose. Dal canto loro i ticinesi raramente si sono affacciati dalle parti di Marius Müller.

Al 54' ecco il primo squillo bianconero: dal piede sinistro di Lovric è partito un tiro insidioso, deviato in angolo dall'estremo difensore lucernese. Al 75' è stato Bottani a sfiorare il gol da posizione impossibile, la sua conclusione ha cambiato traiettoria in corsa e per poco non sorprendeva Müller. Il preludio al gol ticinese? Proprio così!

All'80' - su un calcio d'angolo battuto da Lovric - Kecskes ha trovato l'"incornata" vincente, regalando al Lugano il preziosissimo vantaggio. 8' più tardi ecco il gol della sicurezza (nato nuovamente da un calcio da fermo), realizzato su punizione da uno scatenato Lovric (favorito da una deviazione della barriera).

Questo preziosissimo successo proietta il Lugano - che tornerà in campo domenica pomeriggio a Zurigo - a +8 sulla coppia Thun/Xamax. Nonostante il numero ridotto di tifosi, sulle tribune di Cornaredo è comunque stata festa!

Da segnalare pure l'1-1 nel derby romando tra Sion e Servette.

LUGANO – LUCERNA 2-0 (0-0)

Reti: 80' Kecskes 1-0; 88' Lovric 2-0.

Lugano: Baumann; Yao, Kecskes, Maric, Daprelà, Lavanchy, Custodio, Covilo (52' Selasi), Lovric (90' Guidotti), Gerndt (74' Bottani), Janga.





Ti-press (Davide gosta)