Inter vincente, Sampdoria ko a San Siro

MILANO - L'Inter sembra aver smaltito la rabbia derivante dall'eliminazione maturata in semifinale di Coppa Italia.

Nella loro prima apparizione in campionato - dopo l'allarme Covid-19 - i nerazzurri hanno sconfitto a San Siro la Sampdoria per 2-1. Gli uomini di Antonio Conte hanno messo le cose in chiaro già nella prima frazione con i sigilli di Lukaku (10') e Lautaro Martinez (33'). La segnatura di Thorsby al 53' non ha spaventato più di tanto i milanesi, capaci di condurre in porto la vittoria.

In virtù di questa affermazione l'Inter, terza, è salita a quota 57 (-5 dalla Lazio, -6 dalla Juve).

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)