Coronavirus: 12 punti di penalità per il Linz... che perde anche la vetta!

NATIONAL LEAGUE

Bienne sempre più in crisi, il Rappi piega il Berna ai rigori

Altra sconfitta per i Seelanders, battuti 5-4 ai penalty dal Losanna. Bella vittoria del Ginevra, che in trasferta stende i Tori (5-1) e li aggancia in vetta. Davos ok all'overtime (2-1 sul Langnau)