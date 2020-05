MADRID - Può piacere oppure no, ma Luis Enrique è sempre stato un tecnico schietto e raramente banale nelle sue dichiarazioni. Interpellato sulla ripresa - rigorosamente a porte chiuse - della Bundesliga, il ct della Spagna non ha usato mezzi termini per definire lo scenario e le nuove modalità.

«Giocare a porte chiuse è più triste che ballare con tua sorella - ha commentato il 50enne, che in carriera ha guidato anche il Barcellona (vincendo anche una Champions) e la Roma - È molto brutto, ho visto il calcio tedesco ed è avvilente. Puoi sentire gli insulti e si perde del tutto l'intimità dei grandi momenti. Ma è chiaro che questo è un business globale che genera un sacco di soldi e anche se lo spettacolo è molto diverso dal solito, può aiutarci a passare il tempo e a superare questa situazione». Nel frattempo anche per la Liga sono giorni cruciali, con i vertici del calcio che sperano di poter far ripartire lo spettacolo da metà giugno.

Keystone/archivio