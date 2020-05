Tour de force in Spagna, coronavirus permettendo

MADRID - Un vero e proprio tour de force pur di riuscire a chiudere la stagione. Questo hanno pensato in Spagna dove, dopo settimane di dubbi e liti, hanno disegnato la nuova-vecchia Liga.

Per riuscire a terminare quanto cominciato prima della pandemia, Lega e Federazione iberiche si sono accordate per un programma fitto. Il campionato ripartirà a metà giugno e si chiuderà entro fine luglio. Si giocherà tutti i giorni in due fasce orarie: alle ore 20 (nelle zone più fresche del Paese) e alle ore 23 (dove invece le temperature sono implacabili). Unico “paletto” posto dai club: quello di rispettare una distanza temporale minima tra gli incontri da disputare. Accettato: il Barcellona (o Real Madrid o le altre) di turno non potrà scendere in campo due volte in meno di 72 ore.

