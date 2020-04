Kean, «party selvaggio» e quarantena violata: Everton scioccato

Moise Kean, ex attaccante della Juve, torna a far parlare di sé. Non per le prodezze in campo (in Inghilterra ne hanno viste ben poche...), ma per aver violato le regole di distanziamento sociale previste per contenere il Covid-19. Come? Allenandosi magari con qualche compagno? Macché. Il giocatore ha postato, condividendolo in un gruppo privato, un video registrato durante una festa in compagnia di amici e diverse donne. Il problema è che alcuni fotogrammi sono finiti sul Daily Star suscitando le polemiche e l'inevitabile reazione del club.

L'Everton si è detto «scioccato nel venire a conoscenza della violazione delle linee guida del Governo da parte di un suo tesserato. Siamo delusi, tali azioni sono inaccettabili. I medici stanno facendo un lavoro straordinario e il modo migliore per mostrargli rispetto è fare il possibile per proteggerli». Nel frattempo una fonte vicino al giocatore ha parlato di una »festa selvaggia durata sino alle prime ore del mattino». Ora l'attaccante rischia una multa salata...