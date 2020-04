Tragedia in Russia: un 22enne muore durante un allenamento individuale a casa

Il mondo del calcio piange Innokentiy Samokhvalov, difensore del Lokomotiv Mosca. Stando alla società del massimo campionato russo, il 22enne è deceduto durante una sessione di allenamento individuale a domicilio, mentre era in isolamento per combattere l'emergenza legata al coronavirus. «Si è sentito male durante una sessione di allenamento fra le mura domestiche» si può leggere nel comunicato del Lokomotiv.

Secondo lo stesso club le circostanze che hanno provocato il decesso dovranno ancora essere accertate. Il ragazzo lascia la moglie e un figlio. «Era una persona gentile e pronta ad aiutare gli altri. Era un buon amico e siamo davvero sotto choc per quello che è successo. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici».

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.



He had a wife and a son.



Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d