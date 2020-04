Ibra, uno sfogo "indimenticabile"

LOS ANGELES - Zlatan Ibrahimovic ha spesso fatto parlare di sé. E non solo per le sue giocate sopraffine con il pallone tra i piedi, bensì per il suo carattere esuberante. A raccontare un aneddoto relativo allo svedese, ci ha pensato il portoghese Joao Pedro (omonimo del calciatore del Cagliari), suo ex compagno ai tempi dei Los Angeles Galaxy.

Una sconfitta inaspettata aveva fatto andare su tutte le furie l'attuale milanista, tanto che quest'ultimo era diventato una furia in spogliatoio...

"Se siete venuti qui per andare in spiaggia o passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo, e dovete farlo adesso - il racconto di Joao Pedro a "Record" - Ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. Ora la prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero".