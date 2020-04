Jimmy Greaves ricoverato all'ospedale

LONDRA - Paura per Jimmy Greaves: l'ex attaccante di Chelsea, Tottenham, Milan e West Ham è stato ricoverato in ospedale. A dare la notizia sono stati proprio gli Spurs, senza però spiegare se l'80enne abbia o meno contratto il coronavirus.

Ricordiamo che Greaves aveva preso parte al vittorioso Mondiale casalingo del 1966 con l'Inghilterra e con 44 segnature in 57 incontri disputati, è il quarto marcatore di tutti i tempi della nazionale dei tre leoni.

Oltre a questo le sue 357 reti nella massima lega britannica di calcio sono ancora oggi un primato. Sebbene non sia mai riuscito a conquistare la First Division - l'allora Premier League - è stato in grado di laurearsi in ben sei occasioni miglior marcatore del campionato (1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1969). Con il Milan giocò invece soltanto dieci partite nel 1961, ma lasciò un buon ricordo visto che realizzò nove marcature.

Keystone, archivio