Re Mida Haaland: ogni pallone che tocca lo trasforma in... "oro"

DORTMUND (Germania) - Erling Haaland non smette più di stupire. Nel successo maturato ieri sera contro l'Hertha Berlino, in Bundesliga, il giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund ha siglato un'altra doppietta. Questa performance gli ha permesso di raggiungere le sette segnature in sole tre partite disputate da quando si è trasferito in Germania, dal Salisburgo.

Si tratta di un record per il campionato tedesco se si pensa che il 19enne è finora stato impiegato soltanto per un totale di 131 minuti di gioco. Il record precedente apparteneva a Gert Dorfel (1963) e Paco Alcacer (2018), i quali avevano messo a segno sei reti nei primi tre match di campionato, giocando però più minuti totali.

Ricordiamo che Haaland aveva rifilato tre gol all'Augusta al suo esordio, per poi realizzare una doppietta al Colonia e in entrambe le gare non era stato schierato in qualità di titolare dal tecnico svizzero Lucien Favre.

keystone-sda.ch / STR (Martin Meissner)