Klopp l'ubriaco: «Ricordo poco, mi svegliai in un camion e viaggiai con dei polli»

DORTMUND (Germania) – Il primo amore non si scorda mai. E – secondo Jürgen Klopp - nemmeno il primo titolo. Alla Bundesliga vinta nel 2011 con il Borussia Dortmund, appunto il primo grande successo in panchina, ripensa spesso l'allenatore tedesco. Rivive quelle emozioni e cerca di ricordare cosa sia realmente successo. Ma non ci riesce del tutto. Colpa... dell'alcool, che abbondante ha bagnato i festeggiamenti gialloneri.

«Dopo quel titolo ho alzato un po' troppo il gomito – ha raccontato il 52enne allenatore ora al Liverpool - il che si può capire benissimo anche da alcune interviste rilasciate. E quello che mi ricordo non è che abbia granché senso. Ricordo - non so se l’ho mai raccontato a qualcuno – che mi sono svegliato in un camion nel garage dello stadio. Da solo. Ma non ho idea di cosa io abbia fatto nelle ore precedenti. A quel punto ho raggiunto Hans-Joachim Watzke (l'ad del club, ndr), che però era senza macchina. Allora, visto che dovevamo recarci in città per i festeggiamenti, siamo andati a bordo strada e ne abbiamo fermata una che stava passando in quel momento. Watzke ha tirato fuori 200 euro e così il guidatore ha accettato di darci un passaggio. Io, stanchissimo, mi sono seduto sui sedili posteriori e a quel punto ho sentito un rumore strano. Pensavo di sognare, ma era tutto vero: il bagagliaio era pieno di polli».

keystone-sda.ch/ (PETER POWELL)