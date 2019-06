I rigori sorridono all'Inghilterra, Svizzera quarta

GUIMARAES (Portogallo) - A Guimaraes la Svizzera - dopo la sconfitta rimediata in semifinale contro il Portogallo del fenomeno CR7 - cercava una vittoria utile per salire sul terzo gradino del podio nella prima edizione della Nations League.

Opposti all'Inghilterra - contro cui non vinciamo dal lontano 1981 - i rossocrociati non sono riusciti nel loro intento. Dopo 120' senza reti - durante i quali la selezione di Gareth Southgate ha colpito ben tre legni - gli inglesi hanno sorriso ai penalty (6-5).

La sfida è cominciata con un brivido per la Svizzera: dopo nemmeno 2' Harry Kane - con un pallonetto vellutato - ha colpito la traversa della porta di Sommer. Lo stesso attaccante del Tottenham al 14' ha servito un assist d'oro a Sterling, ma quest'ultimo ha peccato di lucidità non riuscendo a portare in avanti i suoi.

Al 35' un nuovo pericolo per gli elvetici: in mezzo all'area indisturbato, Dele Alli di testa ha spedito il pallone di poco fuori. Dal canto suo la nostra nazionale, nei primi 45', praticamente mai ha creato dei pericoli in zona d'attacco.

Al 54' Fabian Schär ha rischiato l'autorete, andando a deviare un cross inglese e spedendo il pallone sul palo. Nemmeno un minuto più tardi ecco il primo squillo rossocrociato, firmato da Xhaka: la sua potente conclusione ha impegnato seriamente Pickford.

Nel giro di 5' - tra il 61' e il 66' - la Svizzera ha perso per infortunio Fernandes e Shaqiri, sostituiti rispettivamente da Zakaria e Zuber.

All'83' l'arbitro della sfida si è visto costretto ad annullare una rete - dopo esame del VAR - a Callum Wilson per una sua precedente trattenuta su Akanji. È stata l'ultima emozione dei 90' regolamentari.

Al 99' - un nuovo colpo di testa di Dele Alli - ha permesso a Sommer di salire ancora una volta in cattedra con un intervento davvero miracoloso. Al 117' ancora una volta la fortuna ha voltato le spalle alla selezione di Gareth Southgate: una punizione dal limite di Sterling si è infatti stampata sulla traversa (terzo legno del match).

Inevitabili - a questo punto - i calci di rigore, nei quali ha avuto ragione l'Inghilterra. Decisivo l'errore di Drmic.

SVIZZERA - INGHILTERRA 0-0 (tempi regolamentari e supplementari); 5-6 dopo i rigori

Svizzera: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Fernandes (61' Zakaria), Xhaka, Rodriguez (88' Drmic); Shaqiri (66' Zuber), Seferovic (113' Okafor), Freuler.

KEYSTONE/EPA (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)