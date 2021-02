Punti pesanti per la Finlandia

TBILISI - Quarta sconfitta su cinque partite di qualificazione all’Europeo di Basket per la Svizzera, arresasi 92-84 alla Finlandia.

Troppo poco presente nell’area rivale (19 liberi tentati contro i 38 degli scandinavi e ben 30 tiri da tre scoccati), la truppa rossocrociata è prestissimo andata in difficoltà, vedendo il suo svantaggio aumentare con il passare dei minuti. Dal -4 del primo quarto al -18 dell’intervallo al -23 del 30’, a lungo Kovac e soci non sono riusciti a trovare le contromisure al gioco degli avversari. Solo negli ultimi 10’, spalle al muro, hanno finalmente saputo serrare i ranghi in difesa e mostrarsi pericolosi in attacco. Ne è uscito un (tardivo) parziale che li ha visti risalire fino all’89-84, prima dell’ultimo guizzo biancoblù.