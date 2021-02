«Federer non ha ancora finito di vincere, ma...»

MELBOURNE - È stato uno dei grandi assenti agli Australian Open. Ma Roger Federer, anche quando non gioca, fa parlare di sé e parecchio. Il basilese, che non gioca una partita ufficiale dal gennaio 2020, farà il suo grande ritorno in campo in occasione del torneo Atp 250 di Doha (8-13 marzo).

Chi, negli ultimi mesi, ha avuto modo di conversare con il fuoriclasse renano è l'ex tennista australiano Rod Laver: «Quando un anno fa ho parlato con Roger mi ha detto che avrebbe giocato sicuramente fino ai 40 anni - le parole dell'82enne a Fox Sports - Speriamo che nonostante i problemi al ginocchio riscontrati negli ultimi mesi possa torna forte come prima».

Pochi tornei, ma quelli giusti. Questa è la ricetta per provare a infilare ancora qualche successo... «Credo che il Roland Garros non possa più vincerlo, mentre a Wimbledon e agli US Open lo considero ancora un candidato alla vittoria. Non sono per nulla convinto che Roger abbia finito di vincere tornei».