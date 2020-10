Finale stellare al Roland Garros

PARIGI - Avversari agguerriti e acciacchi fisici non hanno fermato la corsa di Nole Djokovic e Rafa Nadal i quali, dopo una dozzina di giorni di lotte, si sono qualificati per la più scontata delle finali del Roland Garros.

Il maiorchino ha superato la semifinale piegando in tre set - 6-3, 6-3, 7-6(0) - l’argentino Schwartzman. Il serbo si è invece regalato la sfida con vista sul titolo soffrendo le proverbiali sette camicie contro Tsitsipas. Avanti 6-3, 6-2, 5-4, Nole non ha saputo controllare la reazione del greco che prima ha infilato due break per il 7-5 e poi vinto 6-4 il quarto set. Nel quinto e decisivo parziale, però, Djokovic è tornato a predicar tennis, chiudendo i conti 6-1.

Domenica a Parigi andrà in scena una sfida stellare, nel quale il numero uno al mondo non sarà (per una volta) il grande favorito. Davanti si troverà infatti il numero uno del Major francese, l’uomo dei record che, imponendosi, eguaglierebbe Sua Maestà Roger Federer come numero di Slam vinti. Si parla di fenomeni assoluti...

keystone-sda.ch / STF (Michel Euler)