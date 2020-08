L'ACT finalista ticinese per il Sanitas Challenge Award

BELLINZONA - Sono otto i club sportivi finalisti svizzeri selezionati da Sanitas per il concorso nazionale a premi “Sanitas Challenge Award”, organizzato ogni anno dalla cassa malati e aperto a tutte le società sportive e club che si occupano di giovani, movimento, benessere e salute. Lo scopo è quello infatti di incentivare - con ingenti somme di denaro - i progetti e le società che, in maniera originale, contribuiscono al benessere di bambini, ragazzi e giovani adulti.

Per quanto riguarda l’anno in corso Sanitas ha selezionato, per la regione Ticino, l’unico club sportivo di cheerleading acrobatico: l’Acrobatic Cheer Ticino. Con questo traguardo, l’ACT si è candidato per il grande premio finale di CHF 20'000 che verrà attribuito dalla giuria a fine ottobre, durante la premiazione che si terrà a Zurigo.

Nel frattempo, nel mese di agosto, è in corso l’attribuzione di un altro premio, di un valore di CHF 5'000, che verrà assegnato alla società con più voti ricevuti dal popolo elvetico. L’ACT, finalista ticinese, intende infatti puntare anche su questo premio per ricevere fondi e portare avanti la società, la quale è auto-organizzata e autogestita da un gruppo di giovani volontari. Il premio andrebbe a sostenere i costi per i camp sportivi e per le gare nazionali, alle quali il club, con le sue tre divisioni di atleti, partecipa ogni anno in rappresentanza del Canton Ticino.

Per votare la regione Ticino e sostenere quindi l’ACT, è possibile votare sul sito di Sanitas (https://www.sanitas.com/it/chi-e-sanitas/challenge/ticino.html) o attraverso i link diretto postato nei social Facebook e Instagram di Sanitas, ma anche di Acrobatic Cheer Ticino. È possibile votare con più indirizzi e-mail ed è fondamentale confermare cliccando il link all’interno del messaggio ricevuto da Sanitas per convalidare il voto.

Sanitas Challenge Award