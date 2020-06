Coleman squalificato, si è sottratto a diversi controlli antidoping: «Ero a far la spesa»

NEW YORK - Per ben tre volte negli ultimi mesi si è sottratto ai controlli antidoping e ora per Christian Coleman potrebbe scattare una sanzione molto pesante.

Campione del mondo in carica dei 100 metri, il 24enne americano aveva saltato un controllo a sorpresa lo scorso 9 dicembre. Il diretto interessato aveva poi dichiarato di non trovarsi in casa perché a fare la spesa. Coleman si era infine lamentato per non essere stato avvisato del controllo.

Vista la recidiva l'Agenzia antidoping di World Athletics ha "sospeso temporaneamente l'atleta dalla partecipazione a qualsiasi competizione o attività".

Keystone (archivio)