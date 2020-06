Il tennis riparte da Bienne: al via la Pro Cup

La Federazione svizzera di tennis organizzerà il prossimo 25-26 luglio la Pro Cup a Bienne, una competizione a squadre che riunirà i migliori giocatori e le migliori giocatrici del tennis elvetico.

Questo evento dovrebbe aiutare i tennisti professionisti a preparare il loro ritorno sul circuito disputando delle partite ai più alti livelli. I capitani delle due squadre saranno Heinz Günthardt e Severin Lüthi.

In campo femminile ci saranno due compagini composte da Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic e Stefanie Vögele. In lizza anche due leggende come Martina Hingis e Patty Schnyder, mentre Timea Bacsinszky è prevista in qualità di joker. Fra gli uomini sono invece già state confermate le presenze di Henri Laaksonen, Sandro Ehrat, Marc-Andrea Hüsler, Johan Nikles, Jakub Paul e Antoine Bellier.

