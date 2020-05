Dennis Rodman e quell'amicizia con il leader nordcoreano

NEW YORK - Uno che ha vissuto gli ultimi 35 anni sotto i riflettori non dovrebbe più riuscire a sorprendere. Se però il nostro uomo risponde al nome di Dennis Rodman, allora si può star certi che di aneddoti “nascosti” ce ne siano parecchi. Uno di questo l'ha raccontato proprio l'ex Bulls intervenendo nel podcast Hotboxing di Mike Tyson.

Il 58enne statunitense ha raccontato della controversa amicizia coltivata con Kim Jong-un. Nato in un viaggio in Corea del Nord del 2013, il rapporto è durato a lungo prima che “the Worm” prendesse le distanze.

«Mi hanno chiesto di andare in Corea del Nord e ho pensato fosse per firmare autografi e giocare una partita – ha ammesso Rodman – c'è stata un'esibizione degli Harlem Globetrotters alla quale ho assistito. Prima del match alcune persone mi hanno accompagnato vicino a dei troni posti a bordo campo e a quel punto tutti gli spettatori si sono alzati in piedi per applaudire. Ho pensato ce l'avessero con me e ho così ricambiato il saluto. Solo allora un addetto mi ha spiegato che stavano acclamando il loro leader. “Leader... di cosa?”, ho pensato. Non sapevo chi fosse Kim Jong-un. La serata l'abbiamo poi continuata insieme, tra vodka e karaoke, e a cena ero ubriachissimo. Il rapporto con Kim è continuato anche al mio ritorno negli Stati Uniti. A un certo punto, però, mi sono accorto che stavano controllando il mio telefono. È per questo che ora ne uso vecchio stile, a conchiglia».

Keystone (foto d'archivio)