Diamante, "Magia" e la connessione con l'energia primordiale

Si tratta di un brano con sonorità che ben si conciliano con la stagione. Ma la tematica non è per nulla banale o da canzonetta estiva di pronto consumo: Diamante ci invita a entrare in stretto contatto con il proprio Sé superiore. La sua nuova musa è una figura eterea, dai lineamenti femminili, con il volto celato da pizzo nero che ne nasconde le espressioni. Lei e Diamante hanno una connessione diretta, spiega ancora l'artista, che ne loda la funzione creatrice - in stretta connessione con le forze che generano e consolidano il contatto con la natura. «"Magia" racconta dell’energia primordiale e dei miracoli che si nascondono dietro il vento che irrompe improvvisamente, i lampi notturni e le falene che ballano vicino una luce calda di casa».