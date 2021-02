Andrea Bignasca presenta la sua canzone preferita del nuovo album

LUGANO - "Mending Dreams" è il nuovo (e ultimo) estratto da quello che sarà il nuovo album di Andrea Bignasca, "Keep Me From Drowning".

È la quarta anticipazione che il cantautore ticinese offre del suo prossimo lavoro, che uscirà tra meno di un mese (il 19 marzo) per l'etichetta svizzera Radicalis. Prima c'erano stati "Most Times", "Haven" e la title track "Keep Me From Drowning".

«È la mia canzone preferita dell’album, e la sua apertura» spiega Bignasca. Un brano che indica la strada verso tutte le altre canzoni dell'album, reintroducendo la chitarra acustica nelle composizioni e limitando la chitarra elettrica a un ruolo di supporto alla voce, dandole più spazio, rendendola più prominente e duettando con essa nel ritornello.

Bignasca spiega così la tematica di "Mending Dream": «Se da un lato le ferite e sembrano non richiedere altro che tempo per guarire, quando si tratta di sogni non realizzati è necessaria un'azione. Dover riparare attivamente i sogni implica anche una "correzione", una rivalutazione del sogno, meditare aggiustamenti per guarirlo, scalpellare un sogno da un incubo».