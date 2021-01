Per Bignasca è l'ora della title track

LUGANO - Si avvicina sempre di più la data di uscita del nuovo album di Andrea Bignasca e ora è giunto il momento di "Keep Me From Drowning", la title track.

È il terzo estratto, dopo i precedenti "Haven" e "Most Times". Il brano che dà il titolo all'album - che sarà pubblicato, salvo sorprese, all'inizio del mese di marzo - è la sintesi perfetta di questo nuovo lavoro del cantautore ticinese, sia musicalmente che (diciamo così) filosoficamente.

Come si può ben capire dal titolo (la traduzione in italiano è "Impediscimi di annegare"), la navigazione e le immense distese d'acqua sono centrali. Il brano parla infatti dell’essere persi in mare e del concentrarsi su una cosa sola, per evitare di annegare. E cos'è questa cosa? «Cantare e condividere queste canzoni», spiega Bignasca.

"Keep Me From Drowning" è inoltre la summa musicale dell'album, con il suo inizio acustico e le successive ondate d'intensità - una sorta di marea sonora - che sfocia nel finale che vede Bignasca circondato dalla band al gran completo.