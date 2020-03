La Hunziker e la festa di Cece ai tempi del coronavirus

MILANO - In tempi di coronavirus, Michelle Hunziker dà il buon esempio. Come? Organizzando per il compleanno di sua figlia Celeste una festa per pochi intimi: seguendo le indicazioni del Governo italiano, la presentatrice ha rinunciato ad un classico maxi-party in un locale o in un parco giochi, optando per una soluzione casalinga e per di più all’aperto. Su Instagram la Hunziker ha raccontato l’emozione del vivere il compleanno della piccola figlia e ha poi spiegato il perché di una festa per pochi invitati.

«Per me oggi è una giornata speciale, come tutte le mamme quando è il compleanno dei propri figli - ha raccontato la Hunziker su Instagram -. perché ti riporta indietro, al momento in cui hai partorito. Ed è sempre emozionante. Oggi lo festeggerò in una maniera particolare, torneremo a come si festeggiava i compleanni una volta. Cioè a casa, in famiglia. Pochi intimi, ma questo non vuol dire che Celeste non possa divertirsi. Sto preparando tutto uno slime party divertentissimo. Saremo tra di noi».

Insieme a Michelle e alla piccola “Cece” - il vezzeggiativo con cui la Hunziker chiama la sua Celeste - c’era ovviamente il papà Tomaso Trussardi, la sorellina Sole e la sorella maggiore Aurora, la figlia che la Hunziker ha avuto da Eros Ramazzotti. Presente anche Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele e grande amica di Aurora. Durante e dopo la festa Michelle pubblica altri scatti.

Commovente quello dedicato alla festeggiata: «Piccola biondina mia… - scrive la Hunziker - con quella faccetta d’angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti… sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più… e devo dire che è proprio così!! Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero 'panzer' in famiglia, grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi e fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe… Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece».