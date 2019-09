Apple presenta iPhone 11 Pro, il primo telefono professionale

LUGANO - Le sorprese maggiori questa volta non sono arrivate dai nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, di cui vi parleremo sotto, ma dai servizi Apple Arcade e AppleTV+ che arriveranno nelle prossime settimane. L’importanza strategica dei nuovi servizi a pagamento creati da Apple appare evidente sin da subito. Cambiando la prassi che lo voleva ricapitolare i successi di Apple nel corso degli ultimi 12 mesi Tim Cook parte subito introducendo Apple Arcade.

Apple Arcade e AppleTV+ - La prima piattaforma ludica pensata per l’intero ecosistema Apple permette, con un solo abbonamento, di giocare su tutti i dispositivi targati Apple: dai Mac all’iPhone. Rispetto al passato (la desolazione dell’offerta ludica nell’AppStore per MacOS grida vendetta) si tratta di un cambiamento di primaria importanza perché offre agli sviluppatori un mercato sensibilmente maggiore. Lo scenario preannunciato oggi, al costo di soli 5 dollari al mese per tutta la famiglia (siamo in attesa di conoscere i dettagli nel nostro mercato, ndr) è di tutt’altro livello. I titoli presenti sin dall’inizio, alcuni esclusivi, sembrano molto interessanti. Bisognerà vedere come avverrà il passaggio da una piattaforma all’altra e se la nuova piattaforma riuscirà ad attirare un numero sempre maggiore di case di produzione, ma le premesse sembrano positive anche per il secondo servizio presentato oggi e che verrà lanciato il primo novembre: AppleTV+. Anche in questo caso si tratta di un servizio in abbonamento (5 dollari al mese) trasversale tra tutti i dispositivi e a beneficio di tutta la famiglia. AppleTV+ è costruito sul modello introdotto tempo fa da Netflix. Per presentare il servizio Cook passa in rassegna le star e i titoli che accompagneranno il nuovo servizio nei suoi primissimi passi: si parla di serie TV e film con star holliwoodiane di grande richiamo come Jennifer Aniston o Jason Momoa, giusto per citarne un paio.

iPad - Le tavolette di Apple sono il primo prodotto hardware a venire presentato. Dopo aver preannunciato la nascita di un sistema operativo pensato espressamente per gli iPad Apple ha deciso di presentare un nuovissimo modello. L’ultimo aggiornamento della linea, che attualmente prevede 5 modelli differenti, era stato presentato in primavera.

Il nuovo iPad di settima generazione ha uno schermo leggermente più ampio rispetto alla generazione precedente: arriverà infatti a 10.2 pollici di diagonale e uno schermo Retina. Le prestazioni raddoppiano rispetto al modello precedente (quello con cornici e tasto home) grazie al processore A12 e, sul lato, avrà lo smart connector per agganciare le tastiere come avviene sugli attuali iPad Air o sui modelli Pro. La settima generazione sarà compatibile con l’Apple Pencil che potrà venire utilizzato anche per giocare con i titoli di Apple Arcade. Il nuovo iPad sarà disponibile a partire dal 30 settembre in negozio ad un prezzo che partirà da 329 dollari (al momento di scrivere siamo in attesa di conoscere la disponibilità e i prezzi in Svizzera).

AppleWatch - “Oggi l’Apple Watch è ovunque”. Anche oggi Tim Cook introduce un video per raccontare il modo in cui l’Apple Watch ha aiutato molti utenti a prevenire problemi cardiaci o a riacquistare uno stile di vita più sano. Dopo il video Tim Cook ricorda però che l’orologio gioca un ruolo importante anche nella ricerca. I dati raccolti e condivisi volontariamente da molti utenti permette di raggiungere risultati reali in tempi che altrimenti sarebbero difficilmente raggiungibili. Il nuovo sistema operativo WatchOS6 introdurrà gli strumenti per misurare il rumore e tracciare il ciclo mestruale. Funzioni richieste dagli utenti che permetteranno però di allargare le ricerche scientifiche collegate all’AppleWatch.

Il nuovo AppleWatch serie 5 avrà un nuovo schermo Retina che sarà sempre acceso. Il quadrante sarà sempre acceso ma attenuerà la frequenza dello schermo fino a 1hz. In questo modo ridurrà i consumi permettendo comunque alla batteria di arrivare a fine giornata. All’interno della cassa ci sarà anche una bussola, che permetterà all’orologio di essere maggiormente indipendente dagli iPhone soprattutto nelle applicazioni legate alla localizzazione. I nuovi modelli avranno la cassa in alluminio colorato riciclato al 100%. Come previsto ci sarà anche un modello in titanio spazzolato e un ulteriore modello in ceramica bianca. I prezzi negli Stati Uniti partiranno da 399 dollari per il modello con GPS e 499 dollari per il modello con connettività cellulare.

Novità hardware interessanti ma che non ci sembrano particolarmente innovative.

iPhone 11 - Tim Cook introduce il successore dell’iPhone XR ricordando che l’XR è diventato lo smartphone più venduto e popolare. Come preannunciato avrà una doppia fotocamera inserita in un riquadro quadrato con angoli arrotondati. Il display sarà ancora di 6.1 pollici con pannello LCD. l’iPhone 11 utilizzerà un virtualizzatore software per un audio, promettono, decisamente migliore.

Le due fotocamere saranno da 12 MP ma una di esse sarà la nuova Ultra Wide Camera per aumentare il grandangolo e registrare in un solo click molte più informazioni. Lo zoom ottico non sarà più solo “in”, ma anche “out”, permettendo così di “indietreggiare”. Con le tecnologie HDR e il Machine learning le immagine saranno ancora migliori e i miglioramenti software permetteranno al telefono, in modalità ritratto, di riconoscere meglio gli oggetti e anche gli animali. La tanto discussa modalità notturna, grazie alla quale si potranno scattare immagini in luoghi bui, è stata accolta con un applauso che dimostra il livello di attesa da parte degli utenti. La modalità Ultra Wide sarà disponibile anche in modalità video e permetterà di variare il livello di zoom mentre si registra e, novità interessante, si potrà decidere di trasformare una foto in un video semplicemente tenendo premuto il tasto di scatto. Ci saranno novità anche per la fotocamera frontale che potrà registrare filmati a 4K e video in Slow-Motion. Per supportare tutte queste novità, oltre al software, è necessario anche il nuovo processore A13 Bionic, “il processore più potente al mondo in uno smartphone” permetterà di consolidare la leadership di Apple anche per quanto concerne l’elaborazione grafica. Parlando di batteria il nuovo iPhone 11 aggiungerà un’ora di utilizzo rispetto alla generazione precedente.

Il prezzo di partenza sarà di 699 dollari, 100 dollari in meno rispetto al modello dello scorso anno.

iPhone 11 Pro - Anche in questo caso le anticipazioni sono state confermate. I nuovi modelli top di gamma si chiameranno Pro e Pro Max. Per la prima volta Apple introduce la dicitura Pro per un iPhone. I primi telefoni con questo nome “saranno i migliori e più avanzati iPhone mai fatti”. Anche in questo caso la linea e le dimensioni (le stesse dei modelli XS e XS Max) sono quelle anticipate nelle settimane scorse. I nuovi modelli top di gamma avranno un nuovo schermo OLED Super Retina XDR che presenterà notevoli miglioramenti nei colori, nel contrasto (a livello del nuovo iMac Pro) e nell’efficienza. Parlando di efficienza l’iPhone 11 Pro e l’iPhone 11 Pro Max avranno batterie capaci di durare rispettivamente 4 e 5 ore in più rispetto alla generazione attuale. Questo sarà possibile grazie ai progressi contenuti nei nuovi processori A13 Bionic che saranno capaci di alimentare unicamente le sezioni del processore indispensabili alle attività svolte escludendo le altre evitando così inutili sprechi di energia.

L’attenzione passa poi alle fotocamere. Tre ottiche differenti: un grandangolo, un teleobiettivo e la Ultra Wide Camera (un super grandangolo) presentata prima assieme all’iPhone 11. Tre camere da 12 MP ridisegnate che potranno scattare contemporaneamente tre immagini che verranno registrate e salvate con differenti livelli di zoom. Phil Schiller presenta anche la funzione Deep Fusion che sfrutta il Machine Learning per ottenere immagini fondendo 9 differenti scatti, con differenti livelli di esposizione, in una sola immagine. Il risultato dovrebbe essere un maggiore equilibrio dei colori e del contrasto e, non da ultimo, una migliore trasposizione di tutti i dettagli e riflessi presenti nell’immagine.

Il potenziale racchiuso nelle tre ottiche gioca a favore anche delle immagini video. La potenza di calcolo permette non solo di registrare le immagini variando in diretta i livelli di zoom (in quel caso le ottiche e il software dialogano per riuscire a regolare i colori e la messa a fuoco durante la transizione) ma anche di editare i film direttamente nell’iPhone Pro. Sul palco è stato mostrato il funzionamento dell’App Filmic con la quale si potranno visualizzare contemporaneamente e separatamente le immagini provenienti dalle tre ottiche e, volendo, sovrapporre a quella scelta ciò che registra la fotocamera frontale.

I nuovi telefoni aggiungeranno ai classici Silver Gray, argento e oro anche la nuova colorazione: Midnight Grey. La prevendita comincerà il 13 settembre con prezzi a partire da 1199 CHF per il modello Pro e 1299 CHF per l’iPhone 11 Pro Max.

keystone