Interroll accusa il colpo

"A causa di un orizzonte temporale difficile da valutare per quanto riguarda una normalizzazione della situazione, Interroll si astiene attualmente dal fornire una previsione per l'esercizio finanziario 2022", afferma il Ceo Ingo Steinkrüger, citato nella nota. "Tuttavia a medio termine l'impresa ritiene che tutte le tendenze fondamentali della domanda globale di soluzioni per la movimentazione dei materiali rimangano intatte. In particolare, la crescente scarsità di manodopera e il forte aumento dei costi logistici dovrebbero far aumentare la richiesta di soluzioni di automazione. Con le sue piattaforme tecnologiche e le sue capacità leader, Interroll è ottimamente posizionata per la crescita futura", si dice convinto il manager.