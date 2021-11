Friendly Work Space, terza volta per Migros Ticino

LUGANO - La Cooperativa Migros Ticino, per la terza volta consecutiva, ha ottenuto l’attestazione Friendly Work Space e rimane quindi l’unica azienda ticinese ad aver conseguito in Ticino questo label assegnato da Promozione Salute Svizzera.

Nella valutazione complessiva sono stati considerati come particolarmente positivi criteri quali le buone condizioni d’assunzione e di lavoro, le ottime prestazioni sociali e la gestione partecipativa del personale, che vanta tra l’altro un suo rappresentante eletto nel CdA dell’azienda. Un notevole peso specifico per la positiva riconferma della certificazione l’hanno giocato anche fattori come la sensibilità e l’attenzione verso l’equilibrio fisico e psichico del personale.

Migros Ticino, azienda che impiega nella regione 1500 collaboratori, il 90% dei quali residenti, nel 2022 aumenterà dello 0.9% la massa salariale. I salari minimi (che concernono esclusivamente i pochi collaboratori sopra i 20 anni d’età alla prima esperienza lavorativa e che sono senza formazione/esperienza) aumenteranno nel contempo dagli attuali 3'900 a CHF 4'000.- mensili per 13 mensilità. Inoltre, il prossimo mese di dicembre, l’azienda ha deciso di versare ai suoi collaboratori un premio straordinario di CHF 1’000. — (per un tasso di occupazione al 100%) per l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo anno solare.