Cattive notizie per Credit Suisse: rating e prospettive calano

Il declassamento del rating di CS riflette le sfide che il gruppo deve affrontare per attuare l'annunciato riposizionamento della sua banca d'investimento in un contesto macroeconomico e di mercato più difficile, affermano gli esperti di Moody's in una nota. Vengono anche citate le pesanti perdite subite dall'impresa quest'anno e i segnali di erosione della quota di mercato nell'investment banking. La stabilizzazione del gruppo sotto la guida di una nuova dirigenza richiederà del tempo, sostengono gli analisti.