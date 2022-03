Quel burro che non basta

BERNA - Su richiesta dell'Interprofessione Latte (IP Latte), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha deciso di aumentare ulteriormente di 2000 tonnellate il contingente doganale per l'importazione di burro. Tale quantità supplementare, che copre circa il fabbisogno di due settimane, dovrebbe soddisfare la richiesta interna fino a fine anno, precisa un comunicato odierno dell'UFAG.

La domanda di burro in Svizzera è in media di oltre 40'000 tonnellate l'anno e, secondo le stime della categoria, l'offerta indigena è troppo scarsa per soddisfarla poiché gran parte della produzione latte viene trasformata in formaggio.

IP Latte prevede che il burro indigeno inizierà a scarseggiare in autunno. Già all'inizio di febbraio l'UFAG aveva concesso un aumento di 1000 tonnellate del contingente di importazione. L'ulteriore quantitativo extra sarà messo all'asta come di consueto.