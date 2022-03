Boom per Swiss Life: gli utili volano rispetto al 2020 (+20%)

ZURIGO - Swiss Life ha chiuso l'esercizio 2021 con un utile netto di 1,26 miliardi di franchi, il 20% in più dell'anno prima. L'utile operativo è salito del 15% a 1,78 miliardi.

Le entrate da commissioni sono cresciute in un anno del 16% a 2,30 miliardi, mentre i premi raccolti sono aumentati solo lievemente, da 20,0 a 20,2 miliardi, indica una nota odierna dell'assicuratore zurighese. Il Consiglio d'amministrazione propone il versamento di un dividendo di 25 franchi per azione, quattro in più che in precedenza.

Gli obiettivi che il gruppo si era prefissato fino alla fine del 2021 - afferma il presidente della direzione Patrick Frost nel comunicato - sono stati in gran parte superati e Swiss Life si ritrova in una posizione di partenza «eccellente» per avviare il suo nuovo programma "Swiss Life 2024".