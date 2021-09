Con un nuovo progetto, Zweifel ribadisce il proprio impegno elvetico

SPREITENBACH - Il celebre marchio elvetico di patatine chips Zweifel continuerà ad investire in Svizzera, e in particolare nella propria sede di Spreitenbach, nel Canton Argovia.

Lo ha annunciato l'azienda, che ha messo le proprie radici nella sede argoviese più di cinquant'anni fa, e che ha oggi inaugurato ufficialmente il nuovo atelier dei sapori (seppur accessibile al pubblico dall'autunno del 2019), che mostra i processi di fabbricazione e che è inserito in uno stabile di nuova costruzione.

«Oltre al centro visitatori, che può accogliere fino a 10’000 ospiti all’anno, il nuovo edificio comprende un ampio e luminoso ristorante per il personale, uffici moderni e luminosi, pratici guardaroba per il personale e nuove stanze per l’officina» ha spiegato in una nota l'azienda.

Negli ultimi anni Zweifel ha investito più di 40 milioni di franchi nella sede locale di Spreitenbach, e sta già lavorando per il prossimo traguardo: una nuova fase di costruzione che dovrebbe iniziare già nel 2029. Inoltre, è stato anche annunciato un maggior impegno verso una produzione più sostenibile, lontano dai combustibili fossili.

«Zweifel riconferma così l’importanza e il legame con lo stabilimento di produzione in Svizzera», si legge nel comunicato del gruppo a conduzione familiare, che ricorda l'utilizzo «ove possibile, di materie prime esclusivamente di origine svizzera, come ad esempio le patate, l'olio di colza e il sale».

Per quanto riguarda il 2021, la società potrà molto probabilmente godere di un anno da record, nonostante le difficoltà legate alla bassa produzione di patate, ciò che ha costretto l'importazione di patate di qualità dall'estero.

Zweifel Pomy-Chips AG