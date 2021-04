Coop si compra Jumbo

BASILEA - Scossone nel commercio al dettaglio svizzero. Coop acquisisce Jumbo.

La catena di supermercati ha annunciato di voler rilevare le 40 filiali del dettagliante del settore giardinaggio e fai da te che apparteneva finora a Maus Frères SA, proprietaria di Manor. I due gruppi lo rendono noto in comunicato congiunto senza rivelare l'ammontare della transazione.

Le due entità si dicono convinte che Jumbo completi «in maniera ideale» l'offerta di Coop. Non è fatta menzione di come e se la catena di negozi sarà integrata con la rete Edile+Hobby di Coop, che conta più di 80 centri per il giardinaggio e il fai da te in tutta la Svizzera. «Auguro un caloroso benvenuto nella grande famiglia Coop a tutti i nuovi collaboratori e a tutte le nuove collaboratrici», si limita a dichiarare il presidente della Direzione generale della catena di supermercati, Joos Sutter, citato nella nota.

Il presidente del Consiglio d'amministratore di Maus Frères, Didier Maus, assicura dal canto suo di aver fatto la scelta migliore «per i collaboratori»: «Per noi era molto importante trovare per i collaboratori di Jumbo un nuovo datore di lavoro forte con una visione di lungo periodo, che è il caso di Coop», afferma. La vendita di Jumbo permetterà a Maus Frères SA di concentrarsi «sulle sue occupazioni principali e al cuore del suo dna»: i grandi magazzini Manor e il gruppo MF Brands Group.

L'acquisizione dovrà ora essere approvata dalla Commissione della concorrenza.