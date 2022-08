L'IA per tentare di recuperare 150 milioni di sterline in bitcoin in una discarica

Dopo alcune ricerche l'ingegnere ha scoperto che l'hardware del vecchio laptop si troverebbe in una discarica di Newport. Tuttavia al 37enne è stata più volte negata l'autorizzazione per effettuare le ricerche a causa di problemi ambientali. Ecco quindi che Howells ha deciso di spendere 10 milioni di sterline provenienti da fondi hedge per trovare il disco rigido grazie all'intelligenza artificiale. In particolare il 37enne ha in programma di utilizzare un braccio meccanico che filtrerà i rifiuti elettronici, per poi raccoglierli e controllarli in un secondo tempo.