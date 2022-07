Zuckerberg vuole introdurre le mappe dinamiche su Instagram

Le parole di Zuckerberg - «Stiamo introducendo una nuova mappa ricercabile su Instagram», ha spiegato Zuckerberg. «Ora si potranno scoprire le attività locali popolari vicine e filtrarle per categoria». A identificare la nuova funzione non un pulsante dedicato ma i tag di posizione nei post della bacheca o nelle storie. Ogni volta che un amico tagga una posizione o usa un hastag per sottolinearla, come #Washington, cliccandoci si aprirà la mappa con i punti di interesse nei dintorni.