Il ristorante migliore del mondo per il 2022 è il Geranium

Dal 2018 chi raggiunge o ha raggiunto in passato il primo posto della classifica non può più partecipare gli anni successivi, e finisce in una sorta di "Hall of fame" dei Best of the Best. Tra questi si trovano l'Eleven Madison Park di New York, The Fat Duck nei pressi di Londra, l'Osteria Francescana di Modena, il Mirazur a Mentone, il danese Noma, lo spagnolo El Bulli, il californiano The French Laundry e El Celler de Can Roca di Girona.