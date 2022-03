Un'altra Evergreen rimane incagliata

BALTIMORA - È uscita dalla traiettoria ed è rimasta incagliata. Si tratta della Ever Forward, nave portacontainer che appartiene alla stessa compagnia della Ever Given. Il tratto di mare che stava attraversando era troppo basso.

Era partita da Baltimora, che si trova nel Maryland, domenica notte e aveva come direzione Norfolk, Virginia. Ma mentre si trovava nella Baia di Chesapeake, a cavallo fra i due Stati, è rimasta incagliata. Un portavoce della guardia costiera statunitense ha riferito alla Bbc che stava attraversando il canale Craighill, profondo 15 metri, ma, per cause che restano da stabilire, è finita in un tratto di mare profondo solo 7,5 metri.

La nave portacontainer, che misura 334 metri di lunghezza, appartiene alla stessa compagnia taiwanese (Evergreen) della Ever Given, che lo scorso anno ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, in quanto era rimasta bloccata per sei giorni nel Canale di Suez, causando diversi ritardi in consegne, spedizioni e nella catena di approvvigionamento mondiale in generale.

Reuters