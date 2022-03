NEW YORK - La Russia, dopo le sanzioni inflitte dai Paesi occidentali, va verso un collasso dell'economia che potrebbe superare, per gravità, quello visto dopo il default del debito nel 1998. Lo scrive JPMorgan in un report agli investitori in cui stima un crollo del Pil del 7% quest'anno. Le stime medie degli economisti raccolte dalla Bloomberg indicano un -9% circa.

«Le sanzioni minacciano i due pilastri di stabilità, la 'fortezza' delle riserve in valuta estera della banca centrale e il surplus corrente», si legge nel report. «Le sanzioni colpiranno nel segno per l'economia russa, che ora è diretta verso una profonda recessione».

Sanzioni contro i media - Tra le nuove sanzioni statunitensi il Tesoro americano mette nella blacklist 11 media controllati dall'intelligence russa e i loro dirigenti per la diffusione di disinformazione volta a giustificare l'invasione dell'Ucraina. La mossa segue le restrizioni varate dalle società social come Meta, Google e Twitter contro gli account di Rt e Sputnik (finanziati dal governo russo) in Europa e in Ucraina. Oggi però il tesoro Usa non ha incluso questi ultimi due media nella sua lista. Pure Microsoft interrompe parte delle sue attività commerciali in Russia. Lo riferisce Sky News sottolineando che l'azienda ha deciso di «fermare gran parte delle attività in Russia in conformità con le decisioni sulle sanzioni governative».