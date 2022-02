Nokia torna in corsa con i nuovi smartphone economici

BARCELLONA - Dopo due edizioni decisamente sottotono, con quella del 2021 svolta esclusivamente online, il Mobile World Congress di Barcellona riapre le sue porte al pubblico.

L'edizione europea di una delle principali fiere tecnologiche al mondo si svolge da oggi al 3 marzo, sebbene molti produttori abbiano già presentato i loro prodotti agli appuntamenti con la stampa. Tra questi c'è HMD Global, l'azienda che realizza i dispositivi a marchio Nokia.

Il 2021 è stato per l'azienda il primo anno completo di profittabilità operativa, dovuto sia al reparto hardware a quello dei servizi, i cosiddetti Services Suite. Per quanto riguarda i telefonini, arrivano tre nuovi modelli che puntano alla fascia bassa del mercato, con prezzi che partono da 109 euro (circa 112 franchi). Si tratta dei C21, C21 Plus e C2 2nd edition, evoluzioni della famiglia di device economici che ha fatto registrare una crescita del fatturato pari al 41% dal 2020 al 2021.

Elemento di punta della serie C, il Nokia C21 Plus viene offerto con due diverse dimensioni di batteria, 4000 mAh e 5050 mAh, ha un display HD+ da 6,5 pollici, doppia fotocamera da 13MP con modalità panorama e ritratto e due anni di aggiornamenti di sicurezza Android. Il C21 offre una fotocamera migliorata da 8MP, sensore di impronte digitali e sblocco con il volto, mentre il Nokia C2 2nd edition ha un display da 5.7 pollici e uno chassis resistente per durare anche a urti e cadute.

Insieme agli smartphone, HMD ha svelato anche due modelli di cuffie, cablate e wireless, oltre agli auricolari Nokia Go Earbuds 2+. Nokia C21 Plus sarà disponibile nel colore Dark Cyan nella variante 3/32 GB a partire da 149 euro. Nokia C21 sarà disponibile nei colori Dark Blue e Warm Grey nella variante 2/32 a partire da 129 euro. Infine Nokia C2 2nd edition, nei colori Warm Grey e Dark Blue nella variante 2/32 GB a partire da 109 euro.