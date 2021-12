Elon Musk ha venduto oltre 900mila azioni di Tesla, per un controvalore superiore al miliardo di dollari

NEW YORK - Elon Musk ha venduto 934.090 azioni di Tesla, per un controvalore di circa 1,02 miliardi di dollari, avvicinandosi all'obiettivo di ridurre del 10% la sua partecipazione nel produttore di auto elettriche da lui fondato.

Musk ha iniziato a vendere azioni Tesla attenendosi all'esito di un sondaggio tra i suoi follower su Twitter, a cui aveva chiesto, lo scorso novembre, se dovesse ridurre del 10% la sua partecipazione per pagare le tasse.

Per effetto della vendita, resa nota oggi dalla Sec, il totale di azioni vendute da Musk, l'uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato in 280 miliardi di dollari, è salito a circa 15,6 milioni per un controvalore di 16.4 miliardi di dollari, ricorda Bloomberg, avvicinandosi al target di 17 milioni di azioni necessario per rispettare l'impegno.