Prendi una pausa. Ogni 30 minuti Instagram chiederà agli utenti di disconnettersi

SAN FRANCISCO - "Take a Break". Durante il mese di dicembre Instagram attiverà una nuova funzionalità. Si tratta di un timer che inviterà l'utente dopo un massimo di 30 minuti a prendersi una pausa dall'app. L'annuncio arriva il giorno prima che Adam Mosseri, direttore d'Instagram, risponda alle domande dei legislatori sulle sue pratiche di sicurezza per i bambini.

L'intenzione è di aiutare gli utenti, specie gli adolescenti, a staccarsi dal social perché un uso continuo potrebbe essere dannoso per la salute mentale. Per questo prima negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia e poi, durante i prossimi mesi, nel resto del mondo, Instagram introdurrà una nuova funzione. Gli utenti potranno aprire la finestrella delle impostazioni dell'app e scegliere di attivare "Take a Break". Ogni 10, 20 o 30 minuti, a dipendenza del desiderio di ogni persona, Instagram invierà una notifica invitando l'utente a chiudere l'applicazione con qualche suggerimento annesso, come fare un bel respiro, scrivere qualcosa o ascoltare una canzone.

La redazione della Cnn ha testato questa nuova funzione e ha evidenziato alcuni problemi. Perché l'applicazione invii la notifica, è necessario restare sulla piattaforma senza nessuna interruzione. Questo vuol dire che se si chiude l'app per riaprirla due minuti dopo o si passa a un'altra finestra di navigazione, magari perché si sta rispondendo a un messaggio, il timer si azzera. Inoltre, anche se è stata ricevuta la notifica, l'utente può chiudere e riaprire subito dopo l'applicazione.

La funzione è ancora nelle sue fasi iniziali e nel corso del 2022 verrà ampliata. Ad esempio, se un utente passerà molto tempo su un certo tipo di contenuto, il social cercherà d'invitarlo a guardare qualcos'altro.