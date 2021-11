JPMorgan fa causa a Tesla

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

NEW YORK - JPMorgan avvia un'azione legale contro Tesla per 162 milioni di dollari in seguito ai tweet di Elon Musk del 2018, nei quali affermava di voler effettuare il delisting del colosso delle auto elettriche.

Nella documentazione depositata in tribunale, JPMorgan afferma che dei warrant venduti da Tesla hanno costretto la banca a rivedere e aggiustare le sua posizione dopo che Musk aveva twittato di essersi assicurato i fondi per il delisting di Tesla a 420 dollari per azione.

Quando Tesla ha successivamente annunciato che avrebbe abbandonato l'operazione, il valore dei warrant è cambiato ulteriormente e JPMorgan è stata costretta a cambiare la sua posizione. Tesla definisce gli aggiustamenti un «tentativo opportunistico per avvantaggiarsi» della volatilità di Tesla.

Per una grande banca fare causa a uno dei suoi clienti è raro, ma il caso mostra quanto è difficile per le istituzioni finanziarie lavorare con Musk.