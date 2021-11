Elon Musk ha venduto azioni Tesla per 5 miliardi

PALO ALTO - La consultazione al popolo di Twitter è stata (almeno in parte) presa in considerazione da Elon Musk, che ha venduto circa 5 miliardi di dollari di azioni Tesla.

Lo riporta l'agenzia stampa Reuters, spiegando che equivalgono a circa il 3% delle sue partecipazioni totali nel produttore di veicoli elettrici.

L'eccentrico miliardario e Ceo di Tesla, lo ricordiamo, ha chiesto sabato in un sondaggio su Twitter se dovesse vendere il 10% delle proprie azioni, in una provocazione contro la tassa sugli asset dei miliardari discussa dal Governo statunitense.

Gli utenti (3,5 milioni di votanti) hanno deciso di sostenere la sua proposta provocatoria, con il 57,9% di "sì". In quanto Musk non ha al momento rilasciato commenti a riguardo, non è chiaro se la vendita odierna sia legata al sondaggio o meno. Almeno parte della vendita sembrerebbe non c’entrare: circa 1,1 miliardi di dollari erano transazioni già pianificate in settembre, per degli obblighi fiscali sulle stock option.

La fortuna stimata di Elon Musk, secondo Forbes, è di 281,6 miliardi di dollari.