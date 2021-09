È il giorno dello sbarco a Wall Street delle scarpe sportive care a Federer

NEW YORK - Sbarco a Wall Street oggi per On, società svizzera fondata un decennio fa che si è fatta un nome in particolare nel settore delle scarpe sportive, non da ultimo grazie anche al tennista Roger Federer, che è pure comproprietario dell'azienda.

L'interesse degli investitori appare molto elevato: l'impresa ha infatti piazzato la notte scorsa 31 milioni di azioni a 24 dollari, un prezzo superiore ai 18-20 dollari inizialmente previsti. L'operazione è stato condotta da Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan, ma coinvolte erano anche altre banche, fra cui UBS e Credit Suisse.

On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, David Allemann, Olivier Bernhard e Caspar Coppetti. «Tutto ruota attorno a un'idea eccezionale: atterraggi morbidi seguiti da decolli esplosivi; o, come diciamo noi, correre sulle nuvole», affermano i promotori nel loro sito web. La scarpe dispongono cioè di una tecnologia di ammortizzazione brevettata che dovrebbe migliorare l'esperienza del corridore. Nel novembre 2019 Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche sua esperienza in materia di marketing. Ai Giochi olimpici di Tokyo On è stato fornitore della rappresentanza elvetica.

I produttori di scarpe da corsa hanno beneficiato di un boom della domanda durante la pandemia di coronavirus: molte persone un po' in tutto il mondo si sono rivolte al jogging quando le palestre sono state chiuse e gli sport di squadra sono stati vietati. Nel 2020 il fatturato di On - che vende anche capi d'abbigliamento e accessori sportivi - è così aumentato del 59% a 425 milioni di franchi, con un utile operativo rettificato a livello Ebitda di 50 milioni (+67%). La crescita è proseguita anche quest'anno: nei primi sei mesi i ricavi hanno sfiorato 316 milioni e l'Ebitda 47 milioni.

keystone-sda.ch / STF (Richard Drew)